BAŞKENT'TE '11 EKİM DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ' ETKİNLİKLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Uçan Süpürge Vakfı Başkent'te, "11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü"ne özel bir dizi etkinlik düzenliyor. Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ziyaretle başlayan, Karikatür Atölyesi ve Film Gösterimi ile devam eden etkinlikler kız çocuklarının sosyalleşmelerini, el becerilerini geliştirmelerini ve kaynaşmalarını da hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Uçan Süpürge Vakfı, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü' kapsamında Başkent'in hem kırsal hem de merkez ilçelerinde düzenlenecek birçok farklı etkinlikle kız çocuklarına ulaşmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yapılan ziyaretle başlayan etkinlik, Gençlik Parkı'nda kurulan ve çocukların katıldığı 'Karikatür Atölyesi' ile Elmadağ Hasanoğlan Mahallesi'nde düzenlenen açık hava film gösterimi ile renkli görüntülere sahne oldu.

KARİKATÜRLER METRO SANAT GALERİSİ'NDE SERGİLENECEK

Bugüne kadar hem merkez hem de kırsal ilçelerde yaşayan 521 kız çocuğunu eğitim sistemine dahil eden Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kız çocukları için farkındalık çalışmalarını her yıl artırarak sürdürüyor.

Bu amaçla 12-17 yaş aralığındaki kız çocuklarına yönelik düzenlenen 'Karikatür Atölyesi'nde çizilen karikatürlerin 11 Ekim Pazartesi günü Metro Sanat Galerisi'nde sergileneceğini belirten karikatürist Emre Yılmaz, "Atölyemizde dileğimiz daha fazla kız çocuğuna ulaşabilmekti. Bir çocuğa bile bugün dokunabilirsek ve bu işi devam ettirebilirsek bizim için büyük mutluluk olacak" dedi. Etkinlikte atölye çalışmalarına katılan bir başka karikatürist Aslı Alpar ise düşüncelerini, "Kız çocuklarının hakları toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden dolayı görünür değil. Çocuk hakları ve insan hakları ihlal ediliyor. Umarım ileride buradaki çocuklar diğer insanların haklarını koruyan çok güzel insanlar olurlar" sözleriyle dile getirdi.

HASANOĞLAN'DA MOBİL TIR ÜZERİNDE FİLM GÖSTERİMİ

Büyükşehir Belediyesi, Elmadağ Hasanoğlan Mahallesi'nde düzenlediği açık hava film gösterimi etkinliği ile de kız çocuklarının kaynaşmasını sağladı.

Mobil tır üzerindeki dev ekrandan animasyon filmlerini izleyen Başkentli çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

ETKİNLİKLER 15 EKİM TARİHİNE KADAR DEVAM EDECEK

Uçan Süpürge Vakfı iş birliğiyle kentin farklı yerlerinde yürütülen etkinlik programıyla ilgili bilgi veren Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Dünya Kız Çocukları Günü'nü 3 yıldır kutluyoruz. Dolu dolu geçecek iki haftalık bir plan yaparak kız çocuklarına gidiyoruz ve her zaman onların yanında olacağız" dedi.

"11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü" kapsamında kent genelinde düzenlenecek etkinlik programı şöyle:

-11 Ekim 2021: Metro Sanat Galerisi Sergi

-12 ve 14 Ekim 2021: 30 Ağustos Zafer Parkı Yoga Etkinliği

-13 Ekim 2021: Gençlik Parkı Kil Atölyesi

-15 Ekim 2021: Beypazarı'nda kız çocukları ile buluşma ve film gösterimi

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