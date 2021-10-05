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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN MÜFTÜLÜK ZİYARETİ

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BAŞKANIMIZ MESUT ÜNER'DEN MÜFTÜLÜK ZİYARETİ

Göreve geldiği günden bugüne ilçemizde özel gün ile haftalara büyük önem ve değer veren Başkanımız Mesut ÜNER, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Çatalca Müftümüz Mehmet ÇELEBİ ve "15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu" öğrencilerimizi ziyaret etti.

Göreve geldiği günden bugüne ilçemizde özel gün ile haftalara büyük önem ve değer veren Başkanımız Mesut ÜNER, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, Çatalca Müftümüz Mehmet ÇELEBİ ve "15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu" öğrencilerimizi ziyaret etti.

Yapılan Müftülük ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut ÜNER; "Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında, Çatalca Müftümüz Mehmet Çelebi ve 15 Temmuz Şehitler Kur'an Kursu öğrencilerimizi ziyaret ettik. Sadece bu haftada değil, Çatalca'mızda her zaman ibadethanelerimizin ve din görevlilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. " dedi

#BirlikteÇatalcayız

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