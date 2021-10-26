BAŞKAN VEKİLİ TUTUK 'BU GURUR HEPİMİZİN'

"Tabelalarda Estetik Tasarım ve Güzel Türkçe Kullanımı" yarışmasına katılan ve "Akıllı Tabelam" projesi ödülünü kazanan Yalova Belediyesi'nin ödülünü Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı İskender Pala'dan aldı. Bu gurur hepimizin diyen ve projenin önemine değinen Başkan Vekili Tutuk; "Yapmış olduğumuz projemizle birlikte şehrimizde Akıllı Kentlerin önemli bir ayağı olan yapı stoklarının dijitale geçirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca veriye dayalı dirençli, esnek, çevik akıllı ve yeşil kent yönetimi için çalışmalarımız devam edecek. Almış olduğumuz bu ödül hepimizin, şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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