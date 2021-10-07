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BAŞKAN TAVLI, ÇINARLIK MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

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BAŞKAN TAVLI, ÇINARLIK MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çınarlık Mahallesi'nde Muhtar Ahmet Koç ve mahalle sakinleri ve ile bir araya gelerek, mahallede devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Çınarlık Mahallesi'nde Muhtar Ahmet Koç ve mahalle sakinleri ve ile bir araya gelerek, mahallede devam eden ve planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulundu.

Çınarlık Mahallesi'ni ziyaret eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, mahalle muhtarı ve vatandaşlara bir araya geldi.

Beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, İlçe Kadın Kolları Başkanı Neşe Akgül Tiyaloğlu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Abdulkadir Demir, partinin yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Tavlı, mahalle sakinleri ile sohbet ederek talepleri dinledi. Başkan Tavlı, mahallede yapılan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

-"Bizlerin en büyük motivasyon kaynağı, halkımızla aramızda kurduğumuz yıkılmaz gönül köprüleri"-

Vatandaşların kendilerine verdiği emaneti gözleri gibi koruduklarını ifade eden Başkan Hüseyin Tavlı, "Biz bu memleketin evlatlarıyız, birlikte nefes aldığımız ve yaşadığımız Ünye'mizi modern bir kent haline getirmek için halkımızın bizlere verdiği emaneti gözümüz gibi koruyarak, kentimizi geleceğe taşıyoruz. Bizlerin en büyük motivasyon kaynağı halkımızla aramızda kurduğumuz yıkılmaz gönül köprüleri. " diye konuştu.

Belediye olarak gerçekleştirilen çalışmalarda istişareye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Tavlı, hizmetlerde vatandaşlardan gelen talepleri öncelikli olarak değerlendirdiklerini ve çalışmaları da bu yönde planlayarak gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Çınarlık Mahallemizde Çok Sayıda Hizmet Gerçekleştirdik"

Göreve geldikleri günden itibaren Çınarlık Mahallesi'nde çok sayıda hizmet gerçekleştirdiklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, bu kapsamda 2, 5 yıllık hizmet süresi içinde mahallede; beton ve parke yol çalışmaları, malzemeli dolgu ve yol bakım çalışmaları ile yağmur suyu hattı çalışması yapıldığını, hali hazırda çalışmaların devam ettiğini ve bölgede devam eden doğalgaz ve elektrik hatlarının yer altına alınmasıyla ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından yol çalışmalarının hız kazanacağını belirtti.

Çınarlık Mahallesi Muhtarı Ahmet Koç ve mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan ve ziyaretten dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'ya ve beraberindekilere teşekkür ettiler.

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Haber: BAŞKAN TAVLI, ÇINARLIK MAHALLESİ'Nİ ZİYARET ETTİ - Haberler
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