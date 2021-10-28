Başkan Taban Köşe Yazarlarıyla Buluştu

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Bursa İnternet Gazetecileri Derneğinin belirli aralıklarla düzenlediği "Başkan'la İnternet Medyası Buluşması" programları kapsamında, 20'yi aşkın köşe yazarı İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile bir araya geldi. İnegöl Belediyesi ev sahipliğinde Oylat Çağlayan Otel'de gerçekleştirilen buluşmada, Başkan Alper Taban hem gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çarşamba günü 13.00'da gerçekleşen buluşmada, Başkan Alper Taban göreve gelmesinin ardından bugüne kadar olan süreçte hayata geçirdiği projeler ve hedefleri başta olmak üzere görev süresini anlattı. Bu sırada gazetecilerin konularla ilgili sorularını da yanıtlayan Başkan Taban, ayrıca geleceğe dair beklenti ve hedeflerini de paylaştı. Sohbet ortamında geçen buluşmada Bursa'da farklı kuruluşlarda yazarlık yapan 23 köşe yazarı ve gazeteci hazır bulundu.

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