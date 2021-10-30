DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Dumlupınar Avcılık Atıcılık Federasyonu'nun olağan genel kurul toplantısında, mevcut başkan Süleyman Yiğit, güven tazeledi.

Birçok il ve ilçenin üyesi bulunduğu Dumlupınar Avcılık Federasyonunun olağan genel kurul toplantısı Kütahya da yapıldı.

Genel kurula katılan avcı dernekleri başkanlarının önerisiyle mevcut başkan Süleyman Yiğit tekrar başkanlığa seçildi.

Aynı zamanda Ankara Av Yaban Hayatı Koruma Konfederasyonu yönetim kurulu ikinci başkanlığı görevini de yürüten Süleyman Yiğit, avcı derneklerinin şahsına ve yönetim kuruluna göstermiş olduğu güvenden ve tevazudan dolayı teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte yasal avcıların yaşadığı sıkıntıları çözmek için gece gündüz durmadan, yılmadan, yorulmadan federasyonun tüm kurulları ile çalışacaklarını ifade etti.

Başkan Yiğit kongreye katılım sağlayan tüm il ve ilçe dernek başkanlarına teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Kaçak avcılıkla mücadele konusunda her türlü çalışmanın hassasiyetle ilgili kurumlarla yapıldığını ve yapılmaya da devam edileceğini belirtti.

Yiğit, "Gelecek nesilden emanet aldığımız av ve yaban hayatın, sürdürülebilir avcılığın devamlılığının sağlanması konusunda yasal avcılarımız gereken hassasiyeti göstermektedir. Her bir avcının aynı zaman da yaban hayatın gerçek dostu ve bekçisiyiz. Yasal avcılarımızın yaşadığı en büyük sıkıntı aynı av kabahatinden dolayı işlem gören avcıların avcılık belgelerinin ömür boyu iptal ediliyor olması haksız ve gereksiz bir uygulamadır. Bu uygulama ile ilgili kanun değişikliliği kaçak avcılığın önlenmesi adına önemlidir. Ölümlü trafik kazasına karışan sürücülerin ehliyeti iptal edilmezken, avcılarımızın belgelerinin iptal ediliyor olması doğru bir uygulama değildir. Federasyonlar ve konfederasyon olarak bu belge iptallerinin kaldırılması noktasında gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Önümüzdeki süreçte bu konu ile ilgili avcılarımız adına güzel neticelerin alınacağı kanaatindeyiz. Genel kurulun avcılık camiasına hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu, Süleyman Yiğit, Abdullah Şahin, Fikret Tüfek, Mustafa Öktem, İshak Kocagöz, Abdulkadir Eröz ve Sercan Başaran. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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