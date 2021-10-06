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Başkan Oprukçu Belediye Kreşini Ziyaret Etti

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Başkan Oprukçu Belediye Kreşini Ziyaret Etti

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Ereğli Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret etti ve çocuklarla vakit geçirdi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu Oğuz Ata Sosyal Tesisleri içerisinde bulunan Ereğli Belediyesi Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evi'ni ziyaret etti ve çocuklarla vakit geçirdi. Çocuklar gibi şen olduğu gözlerinden okunan Başkan Oprukçu, çocuklara oyuncak hediye etti.

"ONLARIN BİR ANLIK TEBESSÜMÜ BİZİM İÇİN HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Oprukçu: "Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın bir anlık tebessümü bizim için her şeyden daha önemlidir. Onlar için ne yapsak azdır. Çocuklarımızı okula alıştırmak, yeni bilgiler öğrenmelerine ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak amacıyla Belediyemizin Zübeyde Hanım Gündüz Bakım Evimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. Biz de onların mutluluklarını paylaşmak ve yavrularımızla bir araya gelmek istedik. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla uzun süre hizmet veremeyen kreşimiz Allah'ın izniyle bu sene hemşerilerimizin ve çocuklarımızın hizmetinde olacak. Velilerimizin içi rahat olsun onlar bize emanet ve biz emanete gözümüz gibi bakarız. Bu vesileyle tüm yavrularımızın gözlerinden öper gelecekte ailesine, milletine ve vatanına faydalı birer fert olmalarını dilerim" ifadelerini kullandı.

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Haber: Başkan Oprukçu Belediye Kreşini Ziyaret Etti - Haberler
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