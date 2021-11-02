Başkan Kocaman işçilerle balık ziyafetinde buluştu - Haberler
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Başkan Kocaman işçilerle balık ziyafetinde buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Kocaman işçilerle balık ziyafetinde buluştu

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, temizlik işleri personelleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, temizlik işleri personelleriyle düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Kocaman'a Başkan Yardımcısı Murat Balaban da eşlik etti. Ekibiyle gurur duyduğunu söyleyen Başkan Kocaman, "Kaynaşma yemeğine beni de davet ettiler. Aynı sofrayı paylaşmaktan, ekmeği bölüşmekten onur duydum. Bir ve beraber oldukça işlerimiz daha bereketli, daha güzel oluyor. Emeklerinizden dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Rabbim beraberliğimizi korusun, işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını söyleyen Balaban ise "Başkanımız, personelimize çok değer veriyor. Bunu her zaman hissettiriyor. Her zaman yanımızda, başkanımızın destekleriyle ekibimiz daha istekli, daha gayretli ve mutlu çalışıyorlar" diye konuştu. - KOCAELİ

Başkan Kocaman işçilerle balık ziyafetinde buluştu

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