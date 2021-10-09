Başkan Kılınç; 'Kapımız Sonuna Kadar Açık' - Haberler
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Başkan Kılınç; "Kapımız Sonuna Kadar Açık"

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Kılınç;

Halkla her zaman iç içe olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, önceki gün vatandaşları makamında ağırladı.

ADIYAMAN (Habermetre) - Halkla her zaman iç içe olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, önceki gün vatandaşları makamında ağırladı.

Yoğun çalışma temposundan fırsat buldukça halkla iç içe olmaya özen gösteren ve vatandaşlarla sık sık bir araya gelen Belediye Başkanı Kılınç, Başkanlık makamında kendisini ziyarete gelen, istek ve sıkıntılarını iletmek isteyen vatandaşları kabul etti.

Makamına gelen tüm hemşehrileriyle görüştüğünü ve kimseyi geri çevirmediğini belirten Başkan Kılınç; "Biz halkımızın teveccühü ile bu göreve geldik. Ziyaretimize gelen, istek ve sıkıntılarını iletmek isteyen tüm vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Elimizden gelen bir şey söz konusu ise, ivedilikle yapıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. İnsan odaklı belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışıyoruz. Fırsat bulduğumuz her an gerek makamımızda, gerekse dışarıda her zaman halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Kapımız tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır" dedi.

Başkan Kılınç ile görüşen vatandaşlar ise, çok iyi karşılandıklarını dile getirerek; "Başkanımıza kolay ulaşabiliyor ve bundan memnuniyet duyuyoruz. Bizlere çok ilgili davrandı, sıcak karşıladı. Tüm talepleri tek tek not aldı. Gösterdiği misafirperverlik münasebetiyle kendisine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar.

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