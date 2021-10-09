Başkan Kılınç'ın Esnaf Ziyaretleri Sürüyor - Haberler
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Başkan Kılınç'ın Esnaf Ziyaretleri Sürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Kılınç'ın Esnaf Ziyaretleri Sürüyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her zaman olduğu gibi, esnaf ziyareti yaparak, talep ve önerilerini dinledi.

ADIYAMAN (Habermetre) - Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, her zaman olduğu gibi, esnaf ziyareti yaparak, talep ve önerilerini dinledi.

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Kılınç, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirerek, çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyor. Her fırsatta Adıyaman şehir merkezinde esnafları ziyaret eden Başkan Kılınç, bu kez Yenipınar Mahallesi'nde faaliyet gösteren iş yerlerini tek tek ziyaret etti. Esnaflara hayırlı işler dileklerinde bulunan Başkan Kılınç, öneri ve taleplerine kulak verdi.

Talepleri not alan ve ilgili müdürlere ilgilenmeleri hususunda talimatlarda bulunan Kılınç, vatandaşlarla da sohbet ederek, bölgeden ayrıldı.

Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, "Ulaşılabilir bir belediye olmak ve varlığımızı vatandaşlarımıza hissettirmek için esnaf ve vatandaşlarımızı her fırsatta ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yenipınar Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulunup, hayırlı bol kazançlar temennisinde bulunduk" dedi.

Yenipınar Mahallesi esnafları ise, ziyaretle ilgili duydukları memnuniyeti dile getirerek, Başkana teşekkürlerini ilettiler.

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