Başkan Kibar: 'Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı' - Haberler
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Başkan Kibar: "Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Kibar:

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 amatör balıkçının katıldığı olta ile balık avı yarışması sonlandı.

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından düzenlenen ve yaklaşık 150 amatör balıkçının katıldığı olta ile balık avı yarışması sonlandı. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, yarışmanın bölge sınırlarını aştığını, farklı illerden de katılım olduğunu söyledi.

Fatsa Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 2'nci Amatör Olta ile Balık Avı Yarışması sona erdi. Karadeniz Bölgesi'nin ilk ve tek balık avı yarışmasına, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 150 amatör balıkçı katıldı. Toplamda 3 gün süren etkinlikte amatör balıkçılar, Karadeniz'in hırçın dalgaları arasında oltasını denize bırakarak, gün boyunca heyecanlı bir bekleyiş yaşadı. Yarışmanın ödülüne sahip olabilmek adına çaba sark eden balıkçılar, saatlerce en büyük balığı yakalamak için uğraştı. Bazı balıkçılar, umduklarını bulamasalar da balık avında oltasına takılan 31,8 santimetre büyüklüğündeki lüfer balığı ile Fethullah Dizen birinci, 22 santimetre çinakop balığı ile Okan Yeter ikinci ve 21,5 santimetre çinakop balığı ile Haki Yücetepe üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupa ve olta ödülleri, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vedat Aydoğan tarafından taktim edildi.

"Yarışmamız bölge sınırını aştı"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu yıl yarışmaya yaklaşık 150 amatör balıkçının arasında farklı illerden de katılımın olduğunu söyledi. Yarışmanın bölge sınırlarını aşmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Başkan Kibar, "Balık avı yarışmamızı daha da büyüterek festival tadında düzenlemeyi arzu ediyoruz. Balıkçılarımız denizde umduklarını bulamasalar da, üç gün boyunca eğlenceli ve hoş bir vakit geçirdi. Fatsa'mızın balık turizminin gelişmesine ve şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan yarışmamızı her sene düzenli olarak organize etmeyi düşünüyoruz. Üç gün süren yarışmamıza katılım gösteren amatör olta balıkçılığına gönül vermiş balıkçılarımıza ve organizasyonda emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

Başkan Kibar: Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı

Başkan Kibar: Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı

Başkan Kibar: Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı

Başkan Kibar: Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı

Başkan Kibar: Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı

Başkan Kibar: Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Başkan Kibar: 'Amatör olta balık yarışmamız, bölge sınırlarını aştı' - Haberler
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