Başkan Gürkan Milli Eğitim Bakanı Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Gürkan Milli Eğitim Bakanı Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Gürkan Milli Eğitim Bakanı Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

MALATYA (Bültenler) - Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya geldi.

Bakan Özer ile yapılan görüşmeye Ak Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Malatya'da yapmış olduğu yatırımların istişare edildiği görüşmede, Bakan Özer Malatya için müjdeli haberler de verdi. Bakan Özer,Malatya'da Özel Eğitim Kampüsü'nün yapılacağını, 700 öğrencisi bulunan Bilim Sanat Merkezine ilave bir Bilim Sanat Merkezi daha yapılacağını, ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezi'nin de yapılacağını müjdeledi.

Bakan Özer, Mehmet Ali Aydınlar Lisesi'nin de Fen Lisesi'ne dönüştürüleceğini ifade ederek, "Malatya'da YİKOB kapsamında Yık-Yap olarak düşünülen, yığma bina olarak yapılmış ve deprem riski altında bulunan 23 okulun yıkılarak dönüştürüleceğini söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milli Eğitim Bakanı ile yapılan görüşmeyi değerlendiren bir açıklamada bulunarak, "Devletimiz Malatya'da birçok yatırıma imza atıp destek veriyor. Pandemi dolayısıyla eğitim ve öğretimin aksamaması için okulların kapalı olduğu dönemde bizler de Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelde Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzle ortak çalışmalar yaptık. Bu çalışmaların yanı sıra hem Bakanlığımız tarafından hem de Büyükşehir Belediyemiz tarafından birçok okul yatırımı gerçekleştirildi. Bu yatırımlara yenilerini eklemek için göreve gelen Sayın Bakanımızla istişarelerde bulunduk. Sayın Milli Eğitim Bakanımız da Malatya için müjdeler verdi. Şehrimize yapılan yatırımlardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza ve destek veren Malatya milletvekillerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkür ediyorum." dedi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Aleyna Tilki Kubilay Aka Hazal Kaya
Spor Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Gürkan Milli Eğitim Bakanı Özer'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 18:08:05. #1.11#