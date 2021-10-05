Başkan Çöl: 'Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Çöl: "Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Çöl:

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Afyonkarahisar Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçedeki üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Esma Sultan Yurdunda kalan üniversite öğrencilerini, Kaymakam Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, beraberinde protokol üyeleri ve muhtarlar ile birlikte ziyaret etti. Ziyarette Esma Sultan Yurt Müdürü Buket Çallıpınar'dan bilgiler alan heyet, öğrencilerin istek, talep ve görüşlerini dinledi.

Ziyarette öğrencilerle tek tek ilgilenen Başkan Çöl ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimizin her biri bize emanet onların sorun ve sıkıntılarına hep birlikte çözüm üreteceğiz. Öğrencilerimizin hayatlarını ve yaşamlarını kolaylaştırmak için hep birlikte çalışıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Başkan Çöl: Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Pınar Deniz Bülent Ersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Fatma Şahin Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Başkan Çöl: 'Öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:10:48. #1.11#