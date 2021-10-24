Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar - Haberler
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Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çiftlik bakıcısının kaldığı baraka alev alev yandı.

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çiftlik bakıcısının kaldığı baraka alev alev yandı. Yanan barakada yüklü miktarda para olduğu söylenince, ekipler küllerin arasında para aradı.

Yangın, gece saatlerinde Maşukiye Mahallesi Uzuntarla Yolu Caddesi üzerinde bulunan Kemal Gürel'e ait hayvan çiftliğinde meydana geldi. Çiftlik bakıcısının kaldığı barakada, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede barakayı sardı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına ilk müdahaleyi yaparak, alevlerin ahıra sıçramasını önlemek için uzun süre ter döktü.

Küllerin arasında para aradılar

Alevlerin yükseldiği kulübeden son anda çıkan Kemal Gürel, hemen ahıra giderek hayvanları yangından uzaklaştırdı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Alevlerin sönmesinin ardından çiftlik sahibi, içeride yüklü miktarda para olduğu söyledi. Bunun üzerine ekipler ile çiftlik sahibi uzun süre küllerin arasında para aradı. Bir miktar para küllerin arasında bulundu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

Baraka alev alev yandı, küllerin arasında para aradılar

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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