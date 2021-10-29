Balkan ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Balkan ülkelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle etkinlikler düzenledi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Filarmoni Konser Salonu'nda düzenlenen resepsiyon kapsamında Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan konser ve Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Atatürk'ün sevdiği yemeklerin ikramı yapıldı.

Resepsiyona Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile eşi Elizabeta Gyorgievska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, YEE Başkanı Şeref Ateş, milletvekilleri, siyasi parti liderleri, farklı ülkelerin büyükelçileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Sekizkök, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Balkanların, Kafkasların, Ortadoğu'nun ve Akdeniz'in buluştuğu bölgede bulunduğunu, bir asır boyunca Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" prensibine bağlı kaldığını söyledi.

Öte yandan, 29 Ekim kutlamaları kapsamında YEE tarafından, Kuzey Makedonya Milli Mücadele Müzesi'nde "Atatürk'ten Cumhuriyet'e fotoğraf sergisi" ve "Atatürk'ün inkılapları ve Cumhuriyet'in kazanımları konferansı" düzenlendi.

Konferans öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan YEE Başkanı Ateş, bu yıl Cumhuriyet Bayramı'nı; Atatürk'ün doğduğu, okula gittiği, kültürünü ve eğitimini tamamladığı bölgede ele almayı istediklerini söyledi.

Cumhuriyetin 100. yılına yaklaşırken Atatürk'ün sevdiği yemekleri, sevdiği şarkıları, yaşadığı ortamı yeniden hatırlamak istediklerini ifade eden Ateş, "İlelebet Türkiye Cumhuriyeti devletinin yüzyıllarca devam edebilmesi için bu ruhun ve bu eğitimin, bu toprakların özellikleriyle birlikte anmak istedik." dedi.

Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nda da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel müsamere düzenlendi.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un ev sahipliğinde de resepsiyon düzenlenirken, etkinliğe Sırbistan'da Türkçe öğrenen gençler ve vatandaşlar da katıldı.

Aksoy, burada yaptığı açıklamada, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin tarihinin en iyi dönemini yaşadığını ifade ederek, "Ticaretimiz her yıl rekor kırıyor. Bu yıl 2 milyar dolarlık hedefimizi yakalayacağımıza inanıyoruz." dedi.

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar

Başkonsolosu Başar Başol'un ev sahipliğinde de resepsiyon düzenlendi.

Bosna Hersek, Karadağ ve Romanya

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Vjecnica Kütüphanesi ve Mostar'daki tarihi köprüye Türk bayrağı yansıtılırken, Saraybosna YEE ve Konya Meslek Edindirme Kurslarının (KOMEK) ney kurslarına katılan kursiyerler de konser verdi.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yayınladığı mesajında, Karadağ ile ortak bir tarihi ve kültürü paylaştıklarını ifade ederek, ikili ilişkilerin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Fatih Sultan Medreses'ine de Türk bayrağı yansıtıldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması, Zafer Caddesi üzerinde yer alan Atatürk büstüne çelenk konulması ve saygı duruşuyla başladı.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz ve büyükelçilik mensuplarının katıldığı tören, daha sonra Bükreş'te bulunan Türk şehitliğini ziyaret ve çelenklerin konulmasıyla devam etti.

YEE Bükreş de Rumen sanatçılardan oluşan Madrigal-Marin Constantin Ulusal Korosunun İstiklal Marşı'nı seslendirdiği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kosova ve Arnavutluk

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, parti başkanları, milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Sakar, Kosova Türk toplumunun iki ülke arasındaki önemine vurgu yaparak, "Sizler Kosova'nın bağımsızlık süreci ve sonrasında ve kalkınması ve sıkıntıların aşılması sırasında önemli katkılar sağladınız. Kosova kurumlarıyla ve Kosova'da yaşayan diğer topluluklarla bütünleştiniz. Kosova ile Türkiye arasında her anlamda büyümeye devam eden ilişkililere büyük değer katıyorsunuz." ifadelerini kullandı

Başbakan Kurti ise Kosova halkı adına Türkiye halkı kutladığını söylerken, "29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanı, İstiklal Savaşı ile başlayan sürecin doruk noktası olmuştur. Türk milletinin boyun eğmeme iradesini gösterir. Atatürk ve silah arkadaşlarının dehası sayesinde bağımsızlığın sadece bir kurtuluş savaşı değil, Türkiye'nin insanları için yeni bir çağın açılışı olduğunu gösterdi." dedi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen resepsiyona Arnavutluk Eğitim ve Spor Bakanı Evis Kuşi, Hizmet Standartlarından Sorumlu Devlet Bakanı Milva Ekonomi, Meclisle İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Elis Spiropali, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Bayram Begay, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliay'ın yanı sıra diplomatlar, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer davetliler de katıldı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, Arnavutluk'un Türkiye için ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, iki ülke arasında yaklaşık 600 yıldır mevcut olan ilişkilerin temelinde insan faktörünün olduğunu ifade etti.

Bugün Türkiye'de milyonlarca Arnavut'un yaşadığını, birçok Türk'ün de Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan akrabaları olduğunu söyleyen Yörük, "Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutlarken, aynı zamanda 1923'te Cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından iki ülke arasında imzalanan Ebedi Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın da 98. yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Yörük, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın vizyoner liderliği önderliğinde 2021 yılı ikili ilişkilerimiz noktasında özel bir yıl oldu." dedi.