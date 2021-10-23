Balıkesir'de "Kamp, Karavan ve Off-Road Festivali" başladı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çok sayıda ilden adrenalin tutkununun katılımıyla düzenlenen "Kamp, Karavan ve Off-Road Festivali" başladı.

Büyükşehir ve Sındırgı belediyeleri, Yaylabayır Mahallesi Muhtarlığı ile Triton Anadolu, Balıkesir ve Sındırgı off-road kulüplerince organize edilen festival 2 gün sürecek.

Yaylabayır'daki kamp alanına yerleşen katılımcılar, doğa sporu, konser gibi pek çok etkinliğe katılacak.

Mahalle muhtarı Mustafa Eraslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivalden çok memnun olduklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında mahalle sakinlerinin ürünleri stant açarak satışa sunduğunu belirten Eraslan, "Mahallemiz için çok iyi oldu. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz'a, Sındırgı Belediye Başkanımız Ekrem Yavaş'a ve belediye personeline çok teşekkür ediyorum." dedi.

Organizasyonun yöneticilerinden Barış Bozaner de 1 aydır bu festivale hazırlandıklarını dile getirdi.

Kamp alanının alt tarafındaki göletin manzarasının çok güzel olduğunu anlatan Bozaner, "Burada çam ağaçlarının havası, geç saatlerde uyusanız da sabahın erken saatlerinde sizi uyandırıyor. Çok güzel bir yer." diye konuştu.