Bakan Yardımcısı Bilgili, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli ve Genel Müdür Yılmaz İstanbul'da Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Yardımcısı Bilgili, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli ve Genel Müdür Yılmaz İstanbul'da Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Habermetre - Haberler | Toplum
Bakan Yardımcısı Bilgili, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli ve Genel Müdür Yılmaz İstanbul'da Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde Şişli-Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şişli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle ayrı ayrı bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Bilgili,...

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde Şişli- Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şişli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle ayrı ayrı bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Bilgili, okullarda incelemelerde bulundu.

Bilgili, okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Bülent Ersoy Burak Sergen İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Serdar Aziz Burak Yılmaz Fernando Alonso Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bakan Yardımcısı Bilgili, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli ve Genel Müdür Yılmaz İstanbul'da Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:52:41. #1.17#