Bakan Yardımcısı Bilgili, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Demirli ve Genel Müdür Yılmaz İstanbul'da Okul Ziyaretleri Gerçekleştirdi

İSTANBUL (Habermetre) - İstanbul Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Faik Kaptan ve Şişli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selman Küçük'ün de eşlik ettiği ziyaretlerde Şişli- Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şişli Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileriyle ayrı ayrı bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Bilgili, okullarda incelemelerde bulundu.

Bilgili, okul yöneticilerinden yürütülen proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra öğretmenlerle 2021-2022 eğitim öğretim yılına dair değerlendirmelerde bulundu ve öğretmenlerin taleplerini dinledi.

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