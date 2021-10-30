BAKAN ERSOY AKM'DE SERGİ AÇILIŞINA KATILDI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 13 yıl sonra dün açılan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışa Bakan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören de katıldı.Açılışta açıklama yapan Pervin Ersoy, "Gayet güzel ve onur verici. Bize yakışır, Türkiye'ye yakışır Atatürk Kültür Merkezi yeniden bizlerle birlikte. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Bundan sonra tüm sanat severler için doyumsuz sanat etkinliklerinin yaşanacağı harika bir kültür merkezindeyiz. İstanbul bunu çoktan hak etti" diye konuştu. Bakan ve eşi sanat eserlerini inceledi, sanatçılardan bilgi aldı. AKM'den ayrılan Bakan Ersoy yürüyerek önce Gezi Parkı içinde bulunan sergiyi de ziyaret etti. Bakan Ersoy, Taksim Maksim Sofitel Otel'deki Dönüşüm Sergisi, Bernard Pras Sergisi ile Taksim Camii'ndeki Mirasın İzinde sergilerini de gezdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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