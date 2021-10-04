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Bakan Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau'nun daveti üzerine geldiği başkent Varşova'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Polonyalı mevdikaşı Rau ile gerçekleştirdiği görüşme ve basın toplantısının ardından Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra ticaret, savunma sanayii ve düzensiz göç konusunda işbirliği konuları ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu'nun 2 günlük ziyaretinde gerçekleştireceği temaslarda Polonya ile ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınması, Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor. Bakan Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında Polonya Meclisi (Sejm) Başkanı tarafından kabul edilecek, ayrıca Polonya'da yaşayan vatandaş ve soydaşlarla bir araya gelecek. Bakan Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek 7. Varşova Güvenlik Forumu'nda da bir konuşma yapacak.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Polonyalı mevkidaşı Rau ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

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Haber: Bakan Çavuşoğlu, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü - Haberler
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