Baht Oyunu yeni bölüm ne zaman? Baht Oyunu 16. bölüm bugün var mı? Baht Oyunu 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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BAHT OYUNU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ada'nın ilk aşkının peşine düşen Bora, Ada'yı Turgut'la beraber görünce Turgut'u Ada'nın ilk aşkı zanneder.

Bora, Nergis ve Aslan'ı Turgut ile buluşturur ve Ada'nın ilk aşkını bulduğunu söyler. Ada, Tuğçe ve Rüzgar da onların buluştuğu restorana gelince tam bir curcuna yaşanır.

Bora tüm müdahalelere rağmen Ada'ya evlenme teklifi etmeye karar verir. Bora'dan önce Ada'nın kapısını çalan Tuğçe ise Ada'ya Rüzgar'la beraber sakladığı sırrı çözdüğünü söyler. Tuğçe'nin gerçekleri öğrenmesiyle sarsılan Ada, Bora'nın ailesiyle birlikte elinde çiçeklerle kapıya geldiğini görünce ne yapacağını şaşırır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baht Oyunu 16. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ada, Tuğçe'nin Bora'ya aşk itirafını duyuyor! Peki bu itiraftan sonra taşlar yerinden oynayacak mı? Ada şimdi ne yapacak?

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