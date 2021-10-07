Yayınlandığı her akşam reyting oranlarıyla zirvede yer alan Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu FİNAL kararı aldı. FİNAL fragmanı yayınlandı. Baht Oyunu'nun merakla beklenen dizi fragmanını herkes aratıyor. Yeni bölümün ilk fragmanı yayınlandı. Peki, Baht Oyunu FİNAL mi yapıyor? Baht Oyunu neden bitiyor? Baht Oyunu final fragmanı İZLE! İşte ayrıntılar...

BAHT OYUNU FİNAL Mİ YAPIYOR?

Kanal D'nin resmi yayınlanan fragmanda Kanal D'nin sevilen dizilerinden olan Baht Oyunu'nun 17. bölüm ile birlikte sona ereceği duyuruldu. Baht Oyunu final fragmanı yayınlandı. Sevenlerini üzen bu haber üzerine Baht Oyunu izleyicileri Baht Oyunu neden bitiyor? sorusuna yanıt aradı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

BAHT OYUNU NEDEN BİTİYOR?

Baht Oyunu dizisinin final kararı alması izleyicileri üzdü. Dizinin hikayesinde neler olacağı da merakla bekleniyor. Nasıl bir final yapacağı konusunu da hayranlar tarafından konuşuluyor. Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini yürüttüğü ve senaryosunun da Erkan Birgören, Tuna Kıygı ve Fatih Enes Ömeroğlu tarafından kaleme alındığı Baht Oyunu dizisi 17. final bölümü ile ekran macerasını sonlandırıyor. Dizinin reytingler nedeniyle final kararı aldığı öne sürülüyor. Dizi ekibinden veya Kanal D'den henüz konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

BAHT OYUNU FİNAL FRAGMANI İZLE!

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