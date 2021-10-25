Bahadır Tatlıöz Yarım Adam sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Pek çok şarkısı ve yer aldığı düetlerle dikkat çeken bir isim olan Bahadır Tatlıöz, yeni parçasını paylaştı. Kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkı hakkında "Bahadır Tatlıöz Yarım Adam sözleri! Bahadır Tatlıöz Yarım Adam şarkı sözleri ve hikayesi" başlıkları araştırıldı.

BAHADIR TATLIÖZ YARIM ADAM SÖZLERİ

Sözlerim artık işlemiyor

Bana bir dal ver tutunayım

Yada bir yol ver

*

Düşlerim artık fişleniyor

Suçu cezadan masum

Canıma yoldaş suskun dillerim

*

Yoksun sen

Kaldım yine yarım adam

Sevdim diye tanımadan

Seven atlatıyor cehennem tepesinden

*

Ah yandım yandım

Küllendim kaldım

Günlerdir uykum haram

BAHADIR TATLIÖZ YARIM ADAM ŞARKI SÖZLERİ

Bahadır Tatlıöz, bu şarkıyı babasını kaybettikten sonra kaleme almış. Tatlıöz, şarkının hikayesini şu sözlerle anlatıyor...

Gökyüzünde bir yerlerde beni duyuyorsun biliyorum!

Tüm yarım kalanlara armağan olsun ...

Kimini aşk acısı, kimini büyük bir kayıp yarım bırakır.

Ne şekilde, ne yüzünden, nerede, nasıl olduğu farketmez.

Herkesi yarım bırakan bir hikaye mutlaka vardır...

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