Bahadır Tatlıöz Yarım Adam sözleri! Bahadır Tatlıöz Yarım Adam şarkı sözleri ve hikayesi
Duy Beni, Yıllar adlı şarkılarıyla ilk kez adından bahsettiren Bahadır Tatlıöz, Özgün, Gökhan Türkmen, Ajda Pekkan, Ozan Doğulu gibi isimlerle de düet yaptı. Yeni parçasını paylaşan Bahadır Tatlıöz'ün şarkılarının sözleri de büyük merak topluyor. İşte, Bahadır Tatlıöz Yarım Adam sözleri! Bahadır Tatlıöz Yarım Adam şarkı sözleri ve hikayesi
Bahadır Tatlıöz Yarım Adam sözleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Pek çok şarkısı ve yer aldığı düetlerle dikkat çeken bir isim olan Bahadır Tatlıöz, yeni parçasını paylaştı. Kısa sürede binlerce dinlenmeye ulaşan şarkı hakkında "Bahadır Tatlıöz Yarım Adam sözleri! Bahadır Tatlıöz Yarım Adam şarkı sözleri ve hikayesi" başlıkları araştırıldı.
BAHADIR TATLIÖZ YARIM ADAM SÖZLERİ
Sözlerim artık işlemiyor
Bana bir dal ver tutunayım
Yada bir yol ver
*
Düşlerim artık fişleniyor
Suçu cezadan masum
Canıma yoldaş suskun dillerim
*
Yoksun sen
Kaldım yine yarım adam
Sevdim diye tanımadan
Seven atlatıyor cehennem tepesinden
*
Ah yandım yandım
Küllendim kaldım
Günlerdir uykum haram
BAHADIR TATLIÖZ YARIM ADAM ŞARKI SÖZLERİ
Bahadır Tatlıöz, bu şarkıyı babasını kaybettikten sonra kaleme almış. Tatlıöz, şarkının hikayesini şu sözlerle anlatıyor...
Gökyüzünde bir yerlerde beni duyuyorsun biliyorum!
Tüm yarım kalanlara armağan olsun ...
Kimini aşk acısı, kimini büyük bir kayıp yarım bırakır.
Ne şekilde, ne yüzünden, nerede, nasıl olduğu farketmez.
Herkesi yarım bırakan bir hikaye mutlaka vardır...