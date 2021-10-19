Bağdat'ta Sadr Hareketi dışındaki Şii parti ve milis grup destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti - Haberler
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Bağdat'ta Sadr Hareketi dışındaki Şii parti ve milis grup destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti

AA / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel
Bağdat'ta Sadr Hareketi dışındaki Şii parti ve milis grup destekçileri seçim sonuçlarını protesto etti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi dışındaki Şii siyasi parti ve milis grup destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Sadr Hareketi dışındaki Şii siyasi parti ve milis grup destekçileri, seçim sonuçlarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

Başkentte hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge önünde toplanan grup, Irak Yüksek Seçim Komiserliği'ni protesto ederek, seçim sonuçlarını tanımadıklarını ve elle sayım yapılmasını istediklerini açıkladı. Grubun Yeşil Bölge baskınına karşı üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerde Sadr'a bağlı Sadr Grubu nihai olmayan sonuçlara göre 73 sandalye elde ederken, İran'ın desteklediği Haşdi Şabi gruplarının yer aldığı Fetih Koalisyonu 14 vekil çıkarabildi. Eski Başbakanlardan Haydar İbadi ve Şii dini ve siyasi lider Ammar Hekim'in ittifakı ise 4 sandalye kazanabildi.

Söz konusu Şii gruplar, seçimlere şaibe karıştırıldığını iddia ediyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

AA / Haydar Karaalp - Son Dakika Haberleri
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