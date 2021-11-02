Bağcılar'da market gaspçıları böyle yakalandı

Bağcılar, Merkez mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen ilk olayda markete gelen iki şüpheli bıçak tehdidi ile kasada bulunan paraları aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler 28 Ekim tarihinde bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Bağcılar, Çınar Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren şüpheliler kasada bulunan paraları gasbetti. İki olay da alışveriş yapan diğer müşterilerin gözü önünde gerçekleşti.

MARKETEN ÇIKINCA POLİSLE KARŞILAŞTILAR

YAKALANMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

TUTUKLANDILAR

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Mehmet B.K.(39) ile Nail D.'nin (27)daha önceden de polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.