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Baba ve oğulun ardından anne de koronaya yenik düştü

İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Haberler | Sağlık

- Baba ve oğlunun ardından anne de Korona'ya yenik düştü Aşı olmayan ailede bir hafta içerisinde 3 kişi vefat etti Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlunun 4 gün arayla vefatının ardından 82 yaşındaki Mülhan Yumurtaş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

- Baba ve oğlunun ardından anne de Korona'ya yenik düştü

Aşı olmayan ailede bir hafta içerisinde 3 kişi vefat etti

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Koronavirüs tedavisi gören baba ve oğlunun 4 gün arayla vefatının ardından 82 yaşındaki Mülhan Yumurtaş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi'nde ikamet eden Yumurtaş ailesinin 4 ferdi Koronavirüse yakalandı. Koronavirüs aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden önce Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş vefat etti. Dört gün sonra ise 82 yaşındaki baba Afşin Yumurtaş'ta hayatını kaybetti. Aynı aileden tedavi gören Şükrü Yumurtaş'ın annesi, Afşin Yumurtaş'ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş'ta tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayata tutunamadı. Merhume Yumurtaş için düzenlenen cenaze törenine Koronavirüs tedbirleri gereği az sayıda kişi katıldı. Annen Yumurtaş Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Yumurtaş ailesinden bir kişinin daha hastanede Koronavirüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

Baba ve oğulun ardından anne de koronaya yenik düştü

Baba ve oğulun ardından anne de koronaya yenik düştü

Baba ve oğulun ardından anne de koronaya yenik düştü

Baba ve oğulun ardından anne de koronaya yenik düştü
İhlas Haber Ajansı / Vedat Kılıç - Son Dakika Haberleri
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