Ayvacık açıklarında 14 kaçak göçmen kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salı içerisindeki 14 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, can salı içerisindeki 14 kaçak göçmeni kurtardı. Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.