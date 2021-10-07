Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır? En güzel Ayran Aşı Çorbası tarifi! Ayran Aşı Çorbası malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ayran Aşı Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Ayran Aşı Çorbası yemek tarifi nasıldır? Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır? Ayran Aşı Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1 su bardağı su

1 su bardağı buğday

1 su bardağı nohut

250 gram yoğurt

250 gram süzme yoğurt

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı dereotu

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?



1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.

Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.

Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.

1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.

Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.

Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.

Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

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Hazır olarak satılan haşlanmış nohut kullanmayacaksanız; ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletin. Sularını süzdükten sonra ayrı ayrı tencerelerde duru suda haşlayıp, çorba yapımında kullanın. Çorbayı sıcak olarak servis edecekseniz yoğurt ile karıştırdıktan sonra kızdırılmış zeytinyağında nane ve acı kırmızı pul biberi yaktıktan sonra üzerine gezdirin ve servis edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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