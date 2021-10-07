Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır? En güzel Ayran Aşı Çorbası tarifi! Ayran Aşı Çorbası malzemeleri nelerdir? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır? En güzel Ayran Aşı Çorbası tarifi! Ayran Aşı Çorbası malzemeleri nelerdir?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır? En güzel Ayran Aşı Çorbası tarifi! Ayran Aşı Çorbası malzemeleri nelerdir?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Ayran Aşı Çorbası hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Ayran Aşı Çorbası hazırlamak için araştırma yapmaya başladı. Peki, Ayran Aşı Çorbası yapılır? Ayran Aşı Çorbası malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Ayran Aşı Çorbası tarifi oldu. Peki en güzel Ayran Aşı Çorbası yemek tarifi nasıldır? Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır? Ayran Aşı Çorbası için gerekli malzemeler nelerdir?

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı buğday
  • 1 su bardağı nohut
  • 250 gram yoğurt
  • 250 gram süzme yoğurt
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı dereotu

AYRAN AŞI ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  • 1 su bardağı buğdayı kaynayan suyun içerisine aktarın, üzerine su ilave ederek pişirmeye başlayın.
  • Pişen buğdayları ocaktan alın ve süzdürün.
  • Büyük bir karıştırma kasesinin içine 250 gram yoğurt ve süzme yoğurdu alıp çırpın.
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut ve buğdayı ekleyin. 1 tatlı kaşığı tuz da ilave ederek karıştırın.
  • Üzerine 1 su bardağı soğuk suyu azar azar ekleyerek kıvamını ayarlayın.
  • Ardından dereotunu da ekleyerek güzelce karıştırın.
  • Çorbanızı 1 saat buzdolabında soğuttuktan sonra servis edin.

Ayran Aşı Çorbası Tarifinin Püf Noktası Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Hazır olarak satılan haşlanmış nohut kullanmayacaksanız; ayrı ayrı kaplara aldığınız nohut ve buğdayı, bir gece önceden bol suda bekletin. Sularını süzdükten sonra ayrı ayrı tencerelerde duru suda haşlayıp, çorba yapımında kullanın. Çorbayı sıcak olarak servis edecekseniz yoğurt ile karıştırdıktan sonra kızdırılmış zeytinyağında nane ve acı kırmızı pul biberi yaktıktan sonra üzerine gezdirin ve servis edin. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yemek Tarifleri, en kolay, lezzetli ve pratik yemek tarifleri

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yemek Tarifleri Mustafa Varank
Magazin Ahmet Nur Çebi Kubilay Aka
Spor Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Namaz Vakitleri Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ayran Aşı Çorbası nasıl yapılır? En güzel Ayran Aşı Çorbası tarifi! Ayran Aşı Çorbası malzemeleri nelerdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 21:57:20. #1.13#