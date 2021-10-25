Suikastçi filmi oyuncuları kim? Suikastçi filmi konusu, oyuncuları ve Suikastçi özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Suikastçi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Suikastçi konusu, özeti ve Suikastçi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Suikastçi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Suikastçi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suikastçi filmini izleyecek olanların merak ettiği Suikastçi konusu nedir, Suikastçi oyuncuları kimler ve Suikastçi özeti gibi konuları inceliyoruz.
Bir terör saldırısı sırasında trajik bir kayıp yaşayan yüksek lisans öğrencisinin kararlı intikam arayışı, CIA'in dikkatini çeker.
American Assassin, Michael Cuesta'nın yönettiği ve Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar ve Taylor Kitsch'in oynadığı 2017 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Stephen Schiff, Michael Finch, Edward Zwick ve Marshall Herskovitz tarafından yazılmıştır.
- Dylan O'Brien
- Michael Keaton
- Sanaa Lathan
- Shiva Negar
- Taylor Kitsch
- Trevor White
- Navid Negahban
- Scott Adkins
- David Suchet
- Sydney Rae White
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