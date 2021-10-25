Suikastçi filmi oyuncuları kim? Suikastçi filmi konusu, oyuncuları ve Suikastçi özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Suikastçi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suikastçi filmini izleyecek olanların merak ettiği Suikastçi konusu nedir, Suikastçi oyuncuları kimler ve Suikastçi özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUİKASTÇİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir terör saldırısı sırasında trajik bir kayıp yaşayan yüksek lisans öğrencisinin kararlı intikam arayışı, CIA'in dikkatini çeker.

SUİKASTÇİ FİLMİ HAKKINDA BİLGİLER!

American Assassin, Michael Cuesta'nın yönettiği ve Dylan O'Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan, Shiva Negar ve Taylor Kitsch'in oynadığı 2017 Amerikan aksiyon gerilim filmi. Stephen Schiff, Michael Finch, Edward Zwick ve Marshall Herskovitz tarafından yazılmıştır.

SUİKASTÇİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Dylan O'Brien

Michael Keaton

Sanaa Lathan

Shiva Negar

Taylor Kitsch

Trevor White

Navid Negahban

Scott Adkins

David Suchet

Sydney Rae White

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