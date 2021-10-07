Aydos Ormanı'nda temizlik yapıldı

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Aydos Ormanı'nda temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 25 personel ve 3 çöp toplama aracı ile Aydos Ormanı'nı tarayan ekipler, hem doğa hem de hayvanlar için risk oluşturan çöpleri ormandan uzaklaştırdı.

Özellikle orman yangınlarına yol açması nedeniyle cam şişeleri arayarak toplayan ekipler, yatay hatlar oluşturarak ormanı tarayarak ilerledi.

Ekipler, gün boyunca yüzlerce kilo çöpü torbalayarak çöp kamyonlarına aktardı.

İstanbul'un nadide yeşil alanlarından biri olan Aydos Ormanı'nda belirli aralıklarla temizlik yaptıklarını belirten ekipler, alanın büyüklüğü ve ormanda bazı yerlere ulaşmanın güçlüğü nedeniyle vatandaşlardan, ormanda çöp bırakılmaması yönünde duyarlı olmalarını beklediklerini söyledi.