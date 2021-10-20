Aydın Güler kimdir? Aydın Güler kaç yaşında, nereli? Aydın Güler biyografisi!

21 Aralık 2015 tarihinde Finans ve Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Güler, aynı zamanda Garanti BBVA Filo Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Garanti BBVA Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Peki, Aydın Güler kimdir? Aydın Güler kaç yaşında, nereli? Aydın Güler mesleği nedir? Aydın Güler hayatı ve biyografisi nedir?

AYDIN GÜLER KİMDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü mezunu olan Aydın Güler, 1990 yılında Garanti BBVA Fon Yönetimi Müdürlüğü'nde göreve başladı. 10 yıl boyunca çeşitli Genel Müdürlük birimlerinde görev aldıktan sonra, 2000 yılında Risk Yönetimi ve Yönetim Raporlama Birim Müdürü olarak atandı. 2001-2013 yılları arasında Finansal Planlama & Analiz Müdürlüğü Birim Müdürü olarak görev yapan Güler, 2013 yılında birime Koordinatör olarak atandı.

21 Aralık 2015 tarihinde Finans ve Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Güler, aynı zamanda Garanti BBVA Filo Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Garanti BBVA Leasing, Garanti BBVA Mortgage, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ve Garanti BBVA Emeklilik Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 29 yıl olan Güler, Aktif Pasif Yönetimi, Finansal Yönetim, Finansal Veri, Performans Yönetimi ve Bütçe Planlama, Gider Yönetimi ve Verimlilik, Yatırımcı İlişkileri, Finansal Raporlama ve Muhasebe, Finans Projeler, Vergi Yönetimi, Satın Alma Müdürlüğü ve Kredi Kartı ve Üye İşyeri Koordinasyon alanlarından sorumlu.

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