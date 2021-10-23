Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Murat Şenbaklavacı - Haberler | Güncel
Aydın'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

MUĞLA (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Aydın'dan Muğla istikametine seyreden Mustafa Demirci idaresindeki 35 GT 784 plakalı hafif ticari araç, Söğütçük mevkisinde, Olkan Aydın'ın kullandığı 09 LK 031 plakalı otomobille çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan Hatice Kocaer (71), itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Kocaer'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan hafif ticari araçtaki yolculardan Fatma ve Zeynep Demirci, Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Murat Şenbaklavacı - Son Dakika Haberleri
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