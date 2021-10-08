Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın öldü - Haberler
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Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın öldü

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarptığı kadın öldü

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun çarptığı 81 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

U.D'nin (30) kullandığı 34 YM 485 plakalı kamyon, Türkmen Mahallesi'nde, geri manevra yaptığı sırada Fahriye Erkan'a çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Fahriye Erkan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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