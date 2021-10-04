AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL SULAMA GÖLETLERİNE NEFES OLUYOR - Haberler
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL SULAMA GÖLETLERİNE NEFES OLUYOR

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL SULAMA GÖLETLERİNE NEFES OLUYOR

Aydin Büyüksehir Belediyesi, gölet diplerinde biriken mil tabakalarini temizleyerek çiftçinin daha fazla suya ulasmasini sagliyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, gölet diplerinde biriken mil tabakalarini temizleyerek çiftçinin daha fazla suya ulasmasini sagliyor. Bu çalismayla göletlerde hem su seviyesi artiyor, hem de yeralti sularina duyulan ihtiyaç azaliyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, tarimin gelisimi için üreticilerin imkanlarinin artirilmasi konusunda çalismalarini dört bir koldan sürdürüyor. Iklim kosullari ve yanlis su yönetimi nedeniyle azalan su kaynaklari, tarimin gelecegi için kritik öneme sahip bulunuyor.

Bu gerçekler isiginda çalismalarini yürüten Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) bir yandan kentte tarimsal altyapi agini genisletirken, bir yandan da çiftçilerin suya daha kolay bir sekilde ulasmasini saglayacak çalismalar gerçeklestiriyor. ASKI bu kapsamda; göletlerin kronik sorunu olan mil birikmesine de çare oluyor ve tikanmalari önleyerek göletlere nefes oluyor. Karacasu'nun Tepecik Mahallesi'ndeki 2 gölette ekskavatörler araciligiyla dipte temizlik ve gölet alaninda genisletme çalismasi yapan ASKI ekipleri; bu çalismayla gölette daha fazla yagmur suyu birikmesini saglayarak, yeralti sularina duyulan ihtiyaci da azaltiyor.

"Bu çalisma bereket getirecek ve halkimizi geliri biraz daha artacak. "

Yapilan çalismayla ilgili bilgi veren Tepecik Mahalle Muhtari Selami Karagedik, "ASKI burada mili bosaltiyor, göletimizin genisletilmesi ve temizlenmesi çalismasini yapiyor. Buraya fazla su girdigi zaman vatandaslarin da daha fazla sulama imkani oluyor. Mil dolu olunca seviye düsük oluyor ama temizlendigi zaman, temizlenen yer kadar su giriyor. Bu da sulamayi arttiriyor ve verim yüksek oluyor. Suyumuzu zeytin ve incirlerimizi suluyoruz. Ne kadar fazla sularsak verimimiz de o kadar artiyor. Bu çalisma bereket getirecek ve halkimizi geliri biraz daha artacak. " seklinde konustu.

"Yaparsa Topuklu Efe yapar"

Yapilan hizmetler için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür eden Muhtar Karagedik, "Hizmet sinirsiz. Gecesini gündüzünü vatandas için bir eden, halk için çalisan, bunu yaparsa zaten Topuklu Efe yapar. Sayin baskanim Özlem Çerçioglu'na mahallem adina tesekkürlerimi sunuyorum. " dedi.

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Haber: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARIMSAL SULAMA GÖLETLERİNE NEFES OLUYOR - Haberler
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