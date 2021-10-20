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Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu

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- Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaleti dolu fırtınasının etkisi altına girdi.

- Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu

QUEENSLAND - Avustralya'nın Queensland ve Yeni Güney Galler eyaleti dolu fırtınasının etkisi altına girdi. Queensland'de 16 santimetre çapında, greyfurt büyüklüğünde dolu yağarken, Yeni Güney Galler'de alışveriş merkezindeki mağazanın tavanı çöktü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Avustralya'nın doğu kıyılarında dolu fırtınası etkili oldu. Avustralya Meteoroloji Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Queensland eyaletinin Mackay bölgesinde yer alan Yalboroo'da 16 santimetre çapında, greyfurt büyüklüğünde dolu yağdığı bildirildi. Rekor boyutta olduğu belirtilen dolu tanelerinin çok nadir görüldüğü aktarıldı. Queensland'in bazı bölgeleri için verilen şiddetli fırtına uyarısı devam ederken, Yeni Güney Galler eyaletinin kuzey kıyılarındaki Coffs Harbour'da bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazanın tavanı da dolu fırtınası sırasında çöktü. Alışveriş merkezindeki 400 kişi tahliye edildi. Eyaletin Toormina bölgesinde ise dolu fırtınası hayatı durma noktasına getirdi. Evlerde ve caddelerde su baskınları yaşanırken, bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Eyalet Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, doludan etkilenen bölgelerde 280'den fazla yardım çağrısına yanıt verildiği aktarıldı. Açıklamada, "Özellikle insanlar işten eve geldiklerinde bu sayının önümüzdeki birkaç saat içinde daha da artmasını bekliyoruz" denildi.

Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu

Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu

Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu

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Avustralya'yı dolu fırtınası vurdu
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