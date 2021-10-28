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Son dakika haberi: Avcılar'da metruk binadaki yangını madde bağımlıları çıkardı iddiası

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Avcılar'da metruk binadaki yangını madde bağımlıları çıkardı iddiası

Edinilen son dakika haberine göre AVCILAR'DA metruk binada yangın çıktı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'DA metruk binada yangın çıktı. Mahallesi sakinleri yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Sakin Sokak'ta çıktı. Metruk bir binanın çatısında çıkan yangına iddialara göre madde bağımlıları sebep oldu. Yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucuna söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

"BALİCİLERİN MESKEN TUTTUĞU YER"

Şerif Bağuç, "Baliciler mesken tuttu, bu gördüğünüz binayı. En sonunda da ateşe verdiler. Sıvalarımız döküldü. Evimiz zarar gördü. Bunu kim karşılayacak. Muhtarı defalarca aradım. Baliciler geliyor diye. Polis geliyordu, ilgilenen yok. Ben ne yapacağım şimdi asgari ücretle çalışan bir kişiyim. Zararı nasıl karşılayacağım. Yanan yer boş bina" dedi.


Son dakika haberi: Avcılar'da metruk binadaki yangını madde bağımlıları çıkardı iddiası

Son dakika haberi: Avcılar'da metruk binadaki yangını madde bağımlıları çıkardı iddiası

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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