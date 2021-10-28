Son dakika haberi: Avcılar'da metruk binadaki yangını madde bağımlıları çıkardı iddiası

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'DA metruk binada yangın çıktı. Mahallesi sakinleri yangının madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Sakin Sokak'ta çıktı. Metruk bir binanın çatısında çıkan yangına iddialara göre madde bağımlıları sebep oldu. Yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını uzun uğraşlar sonucuna söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadı.

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