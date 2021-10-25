Avcılar'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Avcılar'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

AA / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel
Avcılar'da araçtan hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Avcılar'da park halindeki araç içerisinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da park halindeki araç içerisinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 1 Ekim'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde park halinde ve kapıları kilitli olmayan araçtan cep telefonu çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

İnceleme sonucunda hırsızlık şüphelisini belirleyen ekipler, 22 Ekim'de Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi'nde şüpheli K.E.'yi (25) gözaltına aldı.

"Açıktan hırsızlık" suçundan işlem yapılan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

AA / Taha Erham Keleş - Son Dakika Haberleri
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