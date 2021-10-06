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Atlamak için direğe çıktı, valinin gelmeyeceğini öğrenince indi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Atlamak için direğe çıktı, valinin gelmeyeceğini öğrenince indi

Iğdır'da mağdur edildiği iddiasıyla çalıştığı iş yerinin bahçesindeki direğe çıkan şahıs, görüşmek istediği valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağı indi.

IĞDIR (İHA) - Olay, Pir Sultan Abdal Mahallesi Melekli yolu caddesinde bulunan bir otoparkta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı otoparkın içindeki direğe çıkarak intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi. Polis, şahsı inmesi için uzun süre ikna etmeye çalıştı. Vali gelmeden inmeyeceğini söyleyen şahıs, yarım saat süren bekleyişinin ardından valinin gelmeyeceğini öğrenince aşağıya inerek işine kaldığı yerden devam etti.

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