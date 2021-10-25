ATIK KUMAŞLAR OYUNCAKLARA, KOSTÜMLERE, SÜS EŞYALARINA DÖNÜŞÜYOR

Kadirli Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Paylaşmak Mutluluktur Projesi" kapsamında atık kumaş ve materyallerle üretim yaparak hem el becerilerini geliştiriyor, hem atıkları geri dönüşüme kazandırıyor hem de ortaya koydukları süs eşyası, oyuncak, çanta, kostüm, biblo gibi eşyaları ilçede eğitim gören arkadaşlarına hediye ederek onları mutlu ediyor. Öğrenciler; proje kapsamında evlerde atıl durumda olan kumaş, kullanılabilecek eşya ve topladıkları malzemeleri atölyeye getiriyor. Sonraki süreçte bu atıklar; öğrencilerin elinde çanta, kostüm, oyuncak ve hediyelik eşyalara dönüşüyor. Yapılan bu ürünler, evde eğitim gören bireylere veya seçilen kardeş köy okullarındaki öğrencilere hediye ediliyor. Arkadaşlarını sevindirmenin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden öğrenciler, geri dönüşümle doğaya faydalı oldukları için de ayrıca gurur duyduklarını belirtiyor.

Habermetre - Son Dakika Haberleri