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BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

AA / Ahmet Pesen - Haberler | Güncel
BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma'ya gelişinin 96. yıldönümü törenle kutlandı.

İskelede düzenlenen temsili karşılama töreninde, denizden römorkörle karaya çıkan iki kız öğrenci yanlarındaki Türk bayrağını, Kaymakam Engin Aksakal'a teslim etti.

Kaymakam Aksakal ve beraberindekiler daha sonra Cumhuriyet Alanı'na geçti. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun, günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Atatürk'ün Bandırma'ya ilk gelişinin 96. yıl dönümünün kutlu olmasını dileyen Tosun, şunları kaydetti:

"96 yıl önce 8 Ekim 1925'te Bandırma'yı ziyaret eden Atatürk, işgalden büyük yara almış bu şehre bakıp şöyle demişti: 'Milletimiz çalışkandır, Bu fazileti taşıyan Bandırmalıların, en kısa zamanda şehirlerini imar edeceklerinden, halen barut ve is kokan bu güzel beldeyi mamur hale getireceklerinden hiç şüphe etmiyorum.' Yeniden imar ettiğimiz ve mamur hale getirdiğimiz Bandırma, Atatürk ilkelerine, Cumhuriyet değerlerine gönülden bağlıdır."

Törenlere, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ile ilçe protokolü katıldı.

BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

BALIKESİR - Atatürk'ün Bandırma'ya Gelişinin 96.yıldönümü kutlandı

AA / Ahmet Pesen - Son Dakika Haberleri
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