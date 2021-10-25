Assange'ın temyiz duruşması öncesi partneri Morris'ten "serbest bırakılsın" çağrısı

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın partneri ve 2 çocuğunun annesi Stella Morris, Assange'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulunarak, "Hapishanede geçirdiği her gün onun hayatı için ciddi risk." dedi.

Morris, 27-28 Ekim'de, Assange'ın Londra'da görülecek temyiz duruşması öncesinde, Wikileaks Baş Editörü Kristinn Hrafnsson ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Kampanyalar Direktörü Rebecca Vincent'la basın toplantısı düzenledi.

Stella Morris, burada yaptığı konuşmada, Assange'ın durumunun, hamileliği döneminde kendisini ve bebeğinin sağlığını da çok kötü etkilediğini belirterek, o dönem Assange'ın, Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne gönderilmeden önce 2017'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine gitmeyi bıraktığını söyledi.

Assange'ın casuslukla suçlandığına yönelik imaların da bir kenara bırakılması gerektiğine dikkati çeken Morris, "Assange casusluk yapmakla değil, gazetecilik yapmakla suçlanıyor." ifadesini kullandı.

Morris, Assange'ın fiziksel ve ruhsal sağlığının nasıl olduğunun sorulması üzerine, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hapishane şartlarının iyi olmadığına işaret ederek, "Hapishanede geçirdiği her gün onun hayatı için ciddi risk." diye konuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatının (CIA), Assange'ı kaçırma veya suikast düzenleme planladığı iddialarından İngiliz yetkililerinin de haber dar olduğunu söyleyen Morris, yetkililerin bu planları dikkatle incelemesi gerektiğinin altını çizdi.

Morris, 27-28 Ekim'de görülecek temyiz duruşmasının, Assange'ın çektiği acıların sonu olması gerektiğini dile getirdi.

Assange'ın serbest bırakılması halinde güvenli bir yerde yaşamayı tercih edebileceğini, Avustralya veya İngiltere seçeneklerini dışlamadığını vurgulayan Morris, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve AB Komisyonu dahil herkesin Assange için daha fazlasını yapması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Mahkemenin ABD lehine karar vermesi kabul edilemez"

Wikileaks Baş Editörü Kristinn Hrafnsson ise mahkemenin ABD lehine karar vermesinin düşünülemez ve kabul edilemez olduğunu belirterek, "Bu yönde bir kararın, kesinlikle bu ülke için ne kadar yıkıcı olacağına dair yeterince baskı ve farkındalık olacağı kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Rebecca Vincent da Assange'ın davasının, ABD Başkanı Joe Biden için selefinin politikalarından "uzaklaşmak" için iyi bir şans olduğunu dile getirdi.

Assange, 2010'dan başlamak üzere WikiLeaks'in binlerce gizli ABD diplomatik yazışmasını yayımlamasıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Londra'da 2012'den beri Ekvador Büyükelçiliğinde yaşayan Assange, Ekvador'un korumasını geri çekmesinin ardından Nisan 2019'da İngiltere tarafından tutuklanmıştı. Yargılanma süreci devam eden Assange, halen Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'nde tutuluyor.