Askerlik açıklandı mı?

MSB tarafından açıklanan celp tarihleri ilk kez silah altına alınacak yedek astsubay aday adayı ile yedek subay aday adayı, erbaş/er statüsündeki yükümlüleri kapsıyor. Sevk işlemleri için tarihleri Ekim, Kasım ve Aralık ayı için araştırılıyor.. Askerlik yeri nasıl öğrenilir? Askerlik yerleri açıklandı mı?

ASKERLIK YERLERI AÇIKLANDI MI?

22 Ekim 2021 tarihinde duyurulacak. Askerlik yerlerini sorgulamak için gerekli işlemler e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerini sorgulamak isteyen er adayları, E-Devlet sisteminden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın adayların erişimine açtığı bilgilere ulaşabilecekler.

E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK YERİ NASIL SORGULANIR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra er sınıflandırma sonucu sorgulama veya yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ekranı üzerinden yükümlüler sınıflandırma sonuçlarının açıklandığının duyurulmasının ardından sorgulama işlemlerini bu ekranlar üzerinden gerçekleştirebilecek.

SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri şu şekilde;

Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup) – 25, 26 Ekim 2021

Erbaş/Er (2nci Grup) – 22, 23 Kasım 2021

Erbaş/Er (3ncü Grup) – 20, 21 Aralık 2021

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