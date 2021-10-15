Aşk Mantık İntikam Gaye Kimdir? FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi yayınlandığı günlerde internette gündeme gelmekte. Son dönemde vatandaşlar tarafından en çok konuşulan isim Gözde Duru'nun hayat verdiği Gaye karakteri oldu. Vatandaşlar internette "Aşk Mantık İntikam Gaye Kimdir? Gözde Duru kimdir? Gözde Duru kaç yaşında, aslen nereldir?" soruları araştırılmakta. İşte detaylar.

AŞK MANTIK İNTİKAM GAYE KİMDİR?

Aşk Mantık İntikam Gaye karakterine Gözde Duru hayat vemektedir.

GÖZDE DURU KİMDİR?

Gözde Duru, 1987 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi Radyo Tv Bölümü mezunudur. 2011 yılında ise mezun olduğu üniversitede Halkla İlişkiler mastırını yaptı. Al Yazmalım ve Deniz Yıldızı dizisinde rol almıştır.

Umutsuz Ev Kadınları, Son Tren projelerinde de yer alan güzel oyuncu Deniz Yıldızı dizisinde Altın Aslan, Meslek Başarı Ödülleri En İyi Yardımcı Kadın Ödülünün sahibi olmuştur.

Gözde Duru bu günlerde Aşk Mantık İntikam dizisinde Gaye karakteriyle izleyiciyle buluşmaktadır.

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