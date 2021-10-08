Aşk 101 bitti mi? Aşk 101 final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı? - Haberler
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Aşk 101 bitti mi? Aşk 101 final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?

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Aşk 101 bitti mi? Aşk 101 final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı?

Netflix'in Türk yapımı başarılı dizileri arasında yer alan gençlik dizisi Aşk 101 hakkında Aşk 101 bitti mi? Aşk 101 final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı? sorularının yanıtı merak ediliyor. İkinci sezonu merakla beklenen Netflix yapımı Türk gençlik dizisi Aşk 101, 8 bölümden olan yeni sezonu ile seyirciyle buluşmuştu.

Aşk 101 bitti mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.Netflix'in en başarılı Türk yapımları listesinde yer alan Aşk 101 dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni sezonuyla birlikte oldukça konuşulmuştu. Peki, Aşk 101 3. sezon olacak mı? Aşk 101 yeni sezon olacak mı? Aşk 101 3. sezon ne zaman?

AŞK 101 BİTTİ Mİ?

30 Eylül'de 8 bölüm olarak yayınlanan ikinci sezonuyla Aşk 101 dizisi izleyicisine veda etti. Aşk 101'in 3. sezonu olmayacak. Dizi 30 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan 2. sezonuyla birlikte final yaptı.

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Haber: Aşk 101 bitti mi? Aşk 101 final mi? Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı? - Haberler
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