Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
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Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı Artvin'de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

ERZURUM (İHA) - Artvin- Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'de gece etkili olan sağanak yağışın ardından gündüz meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Erzurum karayolu 5. kilometresindeki Deriner 1 Tüneli mevkiinde, yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri kapanan karayolu için çalışma başlattı. Yolun trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
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Haber: Artvin-Erzurum karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Haberler
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