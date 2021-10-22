Artvin'de uçuruma yuvarlanan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Artvin'de uçuruma yuvarlanan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

AA / Yusuf Okur - Haberler | Güncel
Artvin'de uçuruma yuvarlanan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Artvin'de ormanda uçuruma yuvarlanan kişiyi jandarma ve AFAD ekipleri kurtardı.

ARTVİN (AA) - Artvin'de ormanda uçuruma yuvarlanan kişiyi jandarma ve Afad ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Ortaköy köyü Ecvanta Mahallesi'nde yaşayan İbrahim (56) ve oğlu İsa Uğur ormana gitti. Arazinin yamaç ve kayalık olması nedeniyle odun kestiği sırada İbrahim Uğur, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Babasının düştüğü yere ulaşmakta zorluk çeken Uğur, jandarmayı arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu ulaşılan Uğur, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uğur'un hayatı tehlikesinin bulunmadığı, vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Artvin'de uçuruma yuvarlanan kişi jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

AA / Yusuf Okur - Son Dakika Haberleri
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