Artık Xbox konsolundan PC oyunları GeFroce Now ile oynanabilecek

GeForce Now'un Xbox'ta kullanılmasıyla beraber artık Steam ve Epic Games Store'da dahil olmak üzere vitrinde sahip olduğunuz birçok oyunu yayınlamanıza izin verir ve ayrıca bazı oyunları tamamen engellediği de görülmektedir.

Nvidia, bugün Mirosoft Edge'deki GeForce Now yayın hizmetine erişimin kilidini açarak Xbox sahiplerinin konsollarında Steam PC oyunlarını oynamasına izin veriyor. GeForce Now'da 1000'den fazla PC oyununa erişim içeriyor ve Nvidia nihayet bugün GeForce Now'a bir beta güncellemesinde Xbox'ta yayınlanan Edge tarayıcısını desteklemeye başladı.

PC oyunlarını Xbox'a yayınlamak kolay olduğu için Xbox'ta PC oyunları oynama hayali gerçeğe bir adım daha yaklaştı. Temel GeForce Now hizmeti ücretsiz olduğundan, Counter-Strike: Global Offensive, DOTA2 ve League of Legends gibi popüler PC oyunlarını bir saatlik 1080p oturumda oynayabilirsiniz.

You can now play Steam PC games on an Xbox with Nvidia's GeForce Now. Here's a quick look at how it all works. Details here: https://t.co/EMGX0HRxcT pic.twitter.com/G6YcloBubM