Arkadaş ortamında tanıştığı kadının hikayesinden yola çıktı, festivalde yarışıyor

ANTALYA (DHA) - BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin 'Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması'nda yarışan 'Zuhal' filminin yönetmeni Elif Nazlı Durlu, arkadaş ortamında tanıştığı kadının öyküsünden yola çıkarak filminin hikayesini oluşturduğunu söyledi.

58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, ulusal kategoride yarışan 10 filmden biri olan 'Zuhal', ilk akşam seyirciyle buluştu. 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Zuhal' filminin projesiyle Antalya Film Forum Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu Ödülü'nü kazanan Durlu, bu sene festivale ilk uzun metraj filmiyle katıldı. Filminin seyirciden ilgi gördüğünü belirten yönetmen Nazlı Elif Durlu, 'Zuhal'in yolculuğunu ve festivalle ilgili düşüncelerini, DHA'ya anlattı.

Filmin yapım aşamasında finansman sürecinde zorlandıklarını belirten Durlu, "Film yapmak zaten genel olarak çok zor. Finansman süreci zordu. Koca bir ekiple beraber ve destekle yapabildiğimiz için çok mutluyuz. Ufak bir kedi hikayesinden, yani bir kedinin peşine düşen kadını takip ederek apartman içerisinde çok farklı sosyal sınıflarda, çok farklı hayatlardaki kadınların temas etmeleri, bir araya gelmeleri, birbirlerini anlamaları hikayesi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.