Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 598. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 600. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak'ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu'nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır.Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu'nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak'ın peşine düşer.

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