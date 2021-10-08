Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 598. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 600. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 598. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 600. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 598. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 600. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar 598. bölüm bugün var mı, Arka Sokaklar son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Arka Sokaklar bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Arka Sokaklar dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, Arka Sokaklar bölüm bugün mü, Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak'ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu'nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır.Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu'nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak'ın peşine düşer.

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Haber: Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 598. bölüm bugün var mı? Arka Sokaklar 600. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
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