Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu kanser oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Boğaç Aksoy kanseri yendi mi? Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu kanser oldu? Boğaç Aksoy kanseri yendi mi?

ARKA SOKAKLAR'IN HANGİ OYUNCUSU KANSER OLDU?

Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, Mayıs ayında kansere yakalandığını açıklamıştı.

BOĞAÇ AKSOY KANSERİ YENDİ Mİ?

Son olarak yeni bir video paylaşan Aksoy, güzel haberi duyurdu. Aksoy, sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim... Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim bomba gibiyim... Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel Haberler ile olmayı umuyorum... 2 ay içinde geri dönüyorum Rabbim izin verirse... Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum duanızı eksik etmeyin... Sizleri seviyorum... Kendinize çok iyi bakın."

BOĞAÇ AKSOY KİMDİR?

Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan Aksoy, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi aldı. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahip. Her zaman eğitimine önem veren Boğaç Aksoy, oyuncu olmak ve yeteneğini geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evinde oyunculuk eğitimi aldı.

BOĞAÇ AKSOY'UN DİZİDEKİ İSMİ NEDİR?

Yıllar önce Best Model of Turkey yarışmasına katılan ve üçüncü seçilen Aksoy, Çılgın Dersane filmiyle ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Genç oyuncu şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterini canlandırıyor.

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