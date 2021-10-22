Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu kanser oldu? Boğaç Aksoy kanseri yendi mi?
Arka Sokaklar dizisinin sevilen oyuncularından Boğaç Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla lenfomaya yakalandığını duyurdu. "Ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım" diyen oyuncu, sevenlerinden dua istedi. Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu kanser oldu? Boğaç Aksoy kanseri yendi mi? Arka Sokaklar Boğaç Aksoy'un dizideki ismi nedir?
Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu kanser oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Boğaç Aksoy kanseri yendi mi? Arka Sokaklar'ın hangi oyuncusu kanser oldu? Boğaç Aksoy kanseri yendi mi?
Arka Sokaklar dizisinde rol alan Boğaç Aksoy, Mayıs ayında kansere yakalandığını açıklamıştı.
Son olarak yeni bir video paylaşan Aksoy, güzel haberi duyurdu. Aksoy, sağlık durumuna ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili dostlarım Allah'ın izniyle son kez hastanedeyim... Kök hücre tedavisine Covid atlattığım için biraz geç başladık ama çok şükür iyiyim bomba gibiyim... Bundan sonra sizlerin karşısında daha güzel Haberler ile olmayı umuyorum... 2 ay içinde geri dönüyorum Rabbim izin verirse... Bu zamana kadar yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum duanızı eksik etmeyin... Sizleri seviyorum... Kendinize çok iyi bakın."
Boğaç Aksoy 30 Temmuz 1989 yılında İzmit'te dünyaya geldi. 2006 yılında Fenerbahçe Lisesinden mezun olan Aksoy, liseden sonra üniversite eğitimini Haliç Üniversitesi Besyo Antrenörlük bölümünde tamamladı. Bunların yanında iki sene profesyonel at biniciliği eğitimi aldı. Aynı zamanda da iki yıldızlı dalgıçlık belgesine sahip. Her zaman eğitimine önem veren Boğaç Aksoy, oyuncu olmak ve yeteneğini geliştirebilmek için de kuruculuğunu Vahide Gördüm ve Altan Gördüm'ün üstlendiği Akademi 35 Buçuk Sanat Evinde oyunculuk eğitimi aldı.