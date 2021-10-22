Arka Sokaklar Cemal gerçek adı nedir? Arka Sokaklar Cemal'i canlandıran Yiğitcan Ergin kimdir, kaç yaşında?

Arka Sokaklar Cemal gerçek adı nedir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Komiser Cemal, ekibin Ankara Emniyeti'nden yeni transferidir. Güçlü, becerikli ve tehlikeye atılırken tereddütsüz yapısıyla dikkat çekmektedir. Genç yaşına rağmen oldukça tecrübeli; sokakları ve insanları iyi bilmektedir. Peki, Arka Sokaklar Cemal komiser kimdir? Arka Sokaklar Cemal karakterini canlandıran Yiğitcan Ergin kimdir, kaç yaşında?

ARKA SOKAKLAR CEMAL GERÇEK ADI NEDİR?

Arka Sokaklar dizisinde Komiser Cemal rolünde oynayan Yiğitcan Ergin, kim olduğu ile merak konusu oldu.

YİĞİTCAN ERGİN KİMDİR?

Arka Sokaklar'ın sevilen oyuncusu Yiğitcan Ergin, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk kez Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Sezin Akbaşoğulları, Barış Arduç, Sarp Akakya ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin rol aldığı Racon Ailem İçin dizisiyle çıktı. 2017'de vizyona giren ve aynı isimli kitaptan sinemaya uyarlanan Kötü Çocuk filmiyle ilk beyaz perde deneyimini yaşadı. Yine 2017 Temmuz ayında yayın hayatına başlayan, başrollerinde Murat Ünalmış, Ayşe Çiğdem Batur, Tuvana Türkay isimlerinin yer aldığı Deli Gönül isimli diziye 3. bölümde Selim karakteriyle dahil oldu.

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